Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile bir araya geldi.
Dış Politika 12.03.2022, 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Caferoviç ve Dodik ile görüştü.
Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.
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