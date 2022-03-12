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Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Dış Politika 12.03.2022, 12:11
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Caferoviç ve Dodik ile görüştü.

Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

#Erdoğan #Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi #dodik
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