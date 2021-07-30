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Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve Tunus'u konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Dış Politika 30.07.2021, 14:58
Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve Tunus'u konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

AA

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#Erdoğan #Tebbun
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