Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve Tunus'u konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Dış Politika 30.07.2021, 14:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
AA
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