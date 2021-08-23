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Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Dış Politika 23.08.2021, 14:27 23.08.2021, 14:47
Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Afganistan #Erdoğan
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