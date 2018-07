Erdoğan'dan Çin ve Rusya liderleriyle kritik görüşmeler

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi Görüşmenin ardından Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi başladı. Erdoğan'ın Putin ile görüşmenin başında “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" dediği öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi 40 dakika sürdü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme Michelangelo Otel'de TSİ 19.15'te sona erdi. Erdoğan ve Şi'nin görüşmesi 40 sürdü.

Şi Cinping görüşmesinin ardından Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı.