Erdoğan'dan G20 Zirvesinde basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan G-20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "G20 gibi bir yapının kısır gündemlere mahkum edilmesi doğru değildir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli kısımlar;

"Gerek ekonomik alanda gerekse küresel ekonomiyi ilgilendiren konuları istişare ettik."

"Önümüzdeki yıl kaliteli altyapıların yapılmasında mutabakata vardık."

"Çalışma hayatının geleceğinde ise çalışanları yeni teknolojiye nasıl adapte edeceğimizi istişare ettik."

"Ayrıca zorla çalıştırma, çocuk işçi ve modern kölelik gibi konularda neler yapabileceğimizi daha etkin olacağımızı söyledik."

"İlim konusu G-20'nin önem verdiği başlıklar arasındadır. Bu alanda gerekli katkıyı yaptık. Gelişmiş ülkelerin taşın altına elini daha fazla koymasını istişare ettik."

"Önümüzdeki dönemde Hazar enerji kaynaklarının ülkemiz üzerinden Batı ülkelerine gönderilmesine katkıda bulunacağız."

"Türkiye kendi hukukunun korumakta kararlıdır."

"Doğu Akdeniz'de KKTC haklarının gasp edilmesine müsaade edemeyiz"

"Mülteciler meselesinde güvenlik ve korku eksenli yaklaşım yerine insani değerleri merkeze alan bir yaklaşımın merkeze alınmasını vurguladım. Dünyada en çok mülteci barındıran ülke Türkiyedir. Mültecilere için yaklaşık 33 milyar dolar harcadık. Hiç kimse sadece sınırlarını kapatmakla mülteci sorununa çare bulamaz. Mülteci düşmanlığını körükleyerek bir yere varacağını zannedenler. Hatalarının farkına varacaktır."

"Şu ana kadar ülkemize uluslararası kuruluşlar tarafından yaklaşık 2 milyar euro gibi bir rakam ulaşmakta. Önümüzdeki dönem G-20 ülkelerinin mülteci konusunda daha fazla ağırlık vermelerini umuyorum."

"Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları çok büyük şekilde erozyona uğratıldı. 'Ben yaptım oldu' böyle bir mantık zarar vermektedir. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün yenilenmesini savunuyor. Türkiye olarak üzerinde önemle durduğumun bir önemli konu terörizmdir. Bu konuların G-20 zirvesinde daha fazla yer alması sevindiricidir."

"Türkiye içinde eylem yapan sivilleri öldüren eylem yapanlar Batı ülkelerinde gezebiliyor."

"Suriye'deki terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen 7 bin kişiyi sınır dışı ettik."

"Suriye'nin kuzeyinde ülkemizi tehlikeye sokan hiçbir varlığa izin vermeyeceğiz. Fırat'ın doğusunu çok yakında kurtaracağız."

"Türkiye Cemal Kaşıkçı meselesinde hukukun ahlakın yanında olduk Bu cinayet Türkiye'nin kararlı tavrıyla açığa çıkmıştır. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle kalacaktır. Veliaht Prens'in suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız tavrı doğru değildir."

"Dışişleri Bakanları bu konuyla ilgili olarak bunu inkar ederken ve yine yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan gittiğini söylerken bütün bunlar hep kendilerinin tezatlarıdır. Cemal Kaşıkçı'nın 7.5 dakika içinde boğularak öldürüldüğünün belgeleri var. Bizden kimler istediyse biz bu belgeleri ABD başta olmak üzere Suudi Arabistan'a Almanya'ya İngiltere'ye kim istediyse verdik."



"Suudi Başsavcı İstanbul'a geldiğinde elindeki belgeleri bizimle paylaşmadı. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil tüm dünyanın meselesidir."

"Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye'de Fırat Doğusu Münbiç, bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib'i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç'i kendileriyle ele aldık."

"Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şuan oradalar."

"Ayrıca FETÖ konusunuda konuştuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunuda çözeceğiz."

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 23:33