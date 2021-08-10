Erdoğan'dan Gürcistan Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 10.08.2021, 21:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Kaynak: AA
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