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Erdoğan'dan Gürcistan Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dış Politika 10.08.2021, 21:34
Erdoğan'dan Gürcistan Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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#cumhurbaşkanı erdoğan #Zurabişvili #gürcistan
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