Erdoğan'dan İmran Han'a FETÖ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşme sonrasındaki basın toplantısına FETÖ konusundaki tavırlarından dolayı teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "FETÖ'ye yönelik Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşılık teşekkür ettik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şu şekilde:

Türkiye ve Pakistan dostluk bağlarının kökleri tarihe uzanmaktadır. Türkiye, Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir.

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.

3'lü İstanbul Zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan, Türkiye arasındaki zirveleri kaldığımız yerden devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Pakistan Başbakanı Han'ın açıklamasından başlıcaları şu şekilde:

Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek.

Pakistan-Afganistan-Türkiye Zirvesinin Afganistan'da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 17:10