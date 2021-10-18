Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Angola ile savunma sanayiinde iş birliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

Erdoğan, "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır. Libya'da, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Bunları aşmak için daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

AA