banner39

Erdoğan'dan, Şinzo Abe için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yadımladı.

Dış Politika 08.07.2022, 12:53
Erdoğan'dan, Şinzo Abe için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle bir mesaj yayımladı: Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle bir mesaj yayımladı.

''Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.''

#Erdoğan #Şinzo Abe
Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?