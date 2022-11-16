Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 'Bir gece ansızın gelebiliriz, bizimle fazla dalaşma'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya füze düşmesi ile ilgili olarak "Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

(Beyoğlu'ndaki terör saldırısı) DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

"Barışın sağlanması için gayret ediyoruz"

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

Ekonomik kriz özellikle batı ülkelerinde müslümanların yanı sıra Afrika ve Asya uyruklu göçmenlere karşı nefret söylemini de artırmıştır. Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.

Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyor. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazanını, adil bir baırşın da kaybedeni olmayacağı görüşüyle hareket ettik.

Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Dünya genelinde halen 1 milyar ton gıdanın çöpe gittiğini biliyoruz. 1 milyar insan açlık tehlikesiyle yaşıyor. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni uluslararası arenaya taşıdık. Bu projenin küresel sorun olan israfı da azaltacağına inanıyoruz.

"TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik"

Zirvede bir diğer konu da sağlıktı. Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Ülkemizi sağlık konusunda uluslararası marka haline getirmek istiyoruz.

2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Küresel sağlık, gıda yönetimi ve etkin göç yönetimine vurgu yaptık.

Endonezya Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Biden, Macron, Meloni, Scholz ile biraraya geldik. Zirve vesilesiyle ayrıca liderler olarak aile fotoğrafı çektirdik ve ortak açıklama yayınladık.

G20 platformu küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında kendisinden beklenen liderlik görevini yönetiyor.

ABD'den F-16 tedariki

Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin bu konuya özellikle olumlu yaklaştığını söyledi.

ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi.

Tahıl koridoru

Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok.

Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı

Şu anda sorgulamalar devam ediyor ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Yaralı sayısı 25'e düştü, 6 vefat var. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırılması gerekiyor. Kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.

KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması

Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir.

Polonya'ya füze düşmesi

Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli.

Tüm bunların yanında sabah Scholz ile yaptığımız görüşmede bunların detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır.

Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek yok.

Yunanistan'a tepki

Benim her zaman dediğim gibi; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Hadlerini bilmiyor. Bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede sen neredesin. İstediğin kadar Adalar'ı doldur. Bunun sana faydası olmaz. Yerini iyi bileceksin. Bu iş kürek işi değil yürek işidir.