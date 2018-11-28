Erdoğan, Enver İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 2 saat sürdü.

ENVER İBRAHİM KİMDİR?

Enver İbrahim 1947’te Malezya’nın Penang şehrinde dünyaya geldi. Malaya Üniversitesi’nde Malay Çalışmaları üzerine eğitim aldığı dönemde gençlik çalışmalarına katılan İbrahim, Müslüman Gençlik Hareketi’nin kurucu üyeliğini, başkanlığını yaptı.

İbrahim, 1974’te bir öğrenci protestosuna katıldığı için iki yıl hapis cezası aldı.1974-1982 yıllarında Dünya Müslüman Gençlik Meclisi’ne seçilen İbrahim, 1981’de ABD’de Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü’nün ortak kurucusu olarak görev aldı.

Enver İbrahim, 1981-1988 yıllarında Uluslararası İslam Üniversitesi’nin başkanlığını yürüttü, bu görevlerinin ardından ülkesine dönerek siyasette yükselmeye başladı. 1983 yılında Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1984’te Tarım Bakanlığı ve 1986-1991 yılları arasında Eğitim Bakanlığı görevlerini üstlenen İbrahim, Maliye Bakanlığı da yaptı. İbrahim, 1993’te Başkan Yardımcısı oldu.

Enver İbrahim, 2003 yılında Malezya siyasetine yeni bir çizgi kazandırmak amacıyla Halk ve Adalet Partisi’ni kurdu ancak üzerindeki iktidar baskısı nedeniyle hapis cezası alarak 9 yıl kadar siyasi yasaklı ilan edildi. 2004 yılında Malezya Anayasa Mahkemesi yeterli delil olmadığı için bu cezayı kaldırdı. İbrahim, tahliye edildikten sonra 2004 ve 2006 yıllarında ABD’deki John Hopkins ve George Town üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı.

Ülkesine dönerek 2008’de Halk İttifakı’nı kurup siyasi mücadelesine devam eden İbrahim, aynı yıl seçimlerde başarı elde etti. Bu süreçte iktidar tarafından yeniden baskı altına alınan ve hakkında asılsız iddialarla suçlamalar yapılan İbrahim, hayati tehlikesi nedeniyle Türkiye Büyükelçiliği’ne sığındı. 2014 seçimlerinden önce beş yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim, 16 Nisan 2018’de tahliye edildi. TIME dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 isim arasında sayılan Enver İbrahim’in yakın zamanda Malezya’da Başbakanlık görevine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net