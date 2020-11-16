Erdoğan ‘farklı ülkelerin bakışını da değiştirir’ deyip Ersin Tatar’a yeni bir Cumhurbaşkanlığı makamı önerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine KKTC'ye gitti.

Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bırakan Erdoğan KKTC’nin resmi geçit töreninin düzenleneceği alana geçti.

Burada düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Ersin Tatar’a, yeni bir Cumhurbaşkanlığı makamı yapılması çağrısında bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“FARKLI ÜLKELERİN BAKIŞINI DA DEĞİŞTİRİR”

*KKTC’nin altyapı projelerine 162 milyon lira aktardık. Önümüzdeki zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini artırma gayreti içindeyiz.

*Bu arada yeni bir adım, sayın Tatar’a da söyledim. Uygun bir yerde, 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve bu makamını oraya taşıyalım.

*Zira, bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Anavatan ve garantör Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.