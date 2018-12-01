Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü sırada Trump var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te zirvenin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan görüşmenin başında kısa bir açıklama yaptı.

Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Erdoğan ve Putin'in TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi devam ediyor.

Erdoğan, ikili temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

İki lider, dün başlayan zirvenin açılış oturumunda da bir araya gelmiş, bir süre sohbet etmişti. Bugün gerçekleştirilecek ikinci görüşmenin saati ise 20.20.

Erdoğan-Trump görüşmesinin gündeminde, sıcak bölgesel gelişmeler, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim ve Münbiç'teki son durumun olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ve İngiltere Başbakanı Teresa May ile de görüşecek.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 18:06