Erdoğan Gagauzya'da halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti kapsamında Gagauzya'da halka sesleniyor. İki ülke arasındaki ortak değerlere değinen Erdoğan, Gagauz Türklerinin Moldova halkıyla birlikteliğini takdir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"İnşallah Komrat'ta çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız."

"Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum."

"Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir."

GAGAUZLAR KİMDİR?

Gagauzlar (Gagouzlar), kendi ifadeleriyle, XI.-XIN. yüzyıllarda Kara Deniz dolaylarına gelen kalabalık bir Oğuz-Türk topluluğu olarak biliniyor. 15 ila 19. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti hakimiyetinde yaşamışlardır. 19. yüzyılın başlarından itibaren yaklaşık 200 bin nüfusla Basarabya’da yaşıyorlar. Moldova Cumhuriyeti Gagouz Yeri özerk bölgesinde 30 köyde yaklaşık 135 bin kişi, komşu güney bölgelerde 40 binden fazla; Moldova Cumhuriyeti şehirlerinden Chisinau’da 8-9 bin, Bender’de 1600 kişi bulunuyor. Kahul ve başka kasabalarda da Gagouz nüfusunun olduğu ifade ediliyor. Gagouzların diğer bir kısmı Bulgaristan’da Varna, Kavarna, Balçık, Silistre gibi şehirlerde yaşıyor. Yunanistan’da ve Makedonya’da da Gagouz köyleri bulunuyor. Bunun dışında Gagouzlar Türkiye’de, Romanya’da, Kuzey Osetya’da, Balkarya’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da, Ukrayna’da, Rusya’da ve Brezilya’da da yaşıyor.

Gagouz Yeri bölgesinde Gagouzlar şu köylerde yaşıyor: Çadır-Lunga, Komrat, Volkaneş; Beş-Göz (Kopkuy), Kıpçak, Taşlık, Kazayak, Baurçu, Caltay, Kireyt-Lunga, Haydar, Tomay, Avdarma, Çok-Maydan (Karlık), Dizgince, Kongaz, Kongazçık, Başköy, Çeşme-köy, Tülü-köy, Bucak, Beş-Alma, Kıranlar, Kırbalı.

Gagouz Türkleri Hıristiyan-Ortodoks inancına mensup olarak biliniyor. Eskiden çok çeşitli alanlarda çalışan Gagouz Türkleri arasında son zamanlarda sadece çiftçilik ve bağcılık kalmıştır. Hayvancılık eskiye göre azalmıştır. İnsanların çoğu köylerini bırakmışlar, başka ülkelere para kazanmaya gitmişlerdir. Bunların çoğu Türkiye’de çalışmaktadır.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 16:17