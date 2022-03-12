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Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları çerçevesinde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Dış Politika 12.03.2022, 14:55
Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

#Erdoğan #embalo
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