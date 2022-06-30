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Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Dış Politika 30.06.2022, 14:10
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvenin kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ikili görüşmeleri kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

#Erdoğan #NATO Zirvesi #Hollanda Başbakanı
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