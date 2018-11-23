Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşmesi başladı.
Erdoğan ile Fermacu'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: AA
Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşmesi başladı.
Erdoğan ile Fermacu'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: AA