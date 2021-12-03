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Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gündemdeki meselelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dış Politika 03.12.2021, 18:34 03.12.2021, 18:38
Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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#recep tayyip erdoğan #rusya #putin
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