Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Başbakanı Viktor Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 18:29