Erdoğan ilk kez 'Başkan' olarak NATO Zirvesi'nde

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Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun yeni karargahına geldi.

Tayyip Erdoğan, 29 ülke liderinin katılımıyla başlayan NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı.

Erdoğan ilk kez Başkan sıfatıyla NATO Zirvesi'ne katıldı.

Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan, karargaha girişinde Türk ve yabancı basın mensuplarını selamladı.

Erdoğan, yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

'İnsanlık suçlarının tekrarlanmaması için birlikte mücadele edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 15:53