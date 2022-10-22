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Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşid'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda görüştü.

Dış Politika 22.10.2022, 12:34
Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşid'i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.

Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

#recep tayyip erdoğan #Abdullatif Reşid
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