Erdoğan Katar Milli Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüştüğü bildirildi.
Dış Politika 18.12.2021, 18:12 18.12.2021, 18:35
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü