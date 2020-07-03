Erdoğan, Katar şeyhi Al Sani ile ne görüştü?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır yurtdışı seyahatlerini erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları masaya yatırdı.Erdoğan'ın yaklaşık 4 ay aradan sonra gerçekleştirdiği ilk ziyarete giderken maske takması dikkat çekti.

Erdoğan'ı uğurlamayan gelenler, heyetinde yer alanlarda ve askeri tören kıtasında yer alan askerler de maske taktı.

Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan'ı başkent Doha'da Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer karşıladı. Tören kıtasındaki askerler de maske taktı.

Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İnci Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyetlerin de katılımıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmelerde, başta Libya, Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Hasan Ay/Sabah