Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik." dedi.

"Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

AA