Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı

Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretlerine ilişkin yapılan basın açıklamasında G20 Liderler zirvesi için Arjantin'e ardından da Paraguay ve Venezuela'ya gideceği bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37