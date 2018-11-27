Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretlerine ilişkin yapılan basın açıklamasında G20 Liderler zirvesi için Arjantin'e ardından da Paraguay ve Venezuela'ya gideceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretlerine ilişkin yapılan basın açıklamasında G20 Liderler zirvesi için Arjantin'e ardından da Paraguay ve Venezuela'ya gideceği bildirildi.