Erdoğan Macaristan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında Türkiye - Macaristan İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Biz Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz. Orta Asya'ya uzanan kadim dostluğumuz var. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. Türkiye, Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırıma girelim."

"Macaristan'ı ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa'ya ihraç konusunda bir merkez haline gelmeli."

"Son 16 yıldaki projelerle ülkemizin alt yapısını daha da güçlendirdik. Yeni Havalimanı'nın tüm etapları devreye girince 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız, 165 milyar dolara ulaşmıştır. 2023'te 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz."

"Macaristan ile savunma sanayisine yönelik bazı adımlar atmayı planlıyoruz. Turizmde 40 milyona ulaştık. Hedefimiz 2023'te 50 milyon turist. Macaristan'da ciddi yatırımlar yapan şirketlerimiz olduğunu görüyorum. Bankalarımız arasındaki ilişkileri de güçlendirmemiz gerekiyor."

"Son birkaç aydır spekülatif ekonomik saldırılar var. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta kendi huzuru ve güvenliğini sağlamak için attığı adımlar bazı çevreleri rahatsız etmiştir. YPG'nin işgalinde olan bölgelerde, şimdi yüzbinler huzur içinde yaşıyor. Soçi Mutabakatı ile 3.5 milyon insanın güvenliğini garanti altına almıştır. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. 33 milyar dolar açıkladık. Hiçbir kuruluştan doğru dürüst yardım almadık. AB sözünde durmadı."

"Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz."





Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 13:39