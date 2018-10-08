Erdoğan Macaristan'da 'Turancı Vona' ile görüşecek iddiası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile her alanda ivme kazandı. Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in resmi daveti üzerine Macaristan'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Türk bayraklarıyla donatıldı.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak "TUR" ile resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gitti.Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de Macaristan'a hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Macaristan'a gitti.

Erdoğan'ın, 8-9 Ekim'de Macaristan'a yapacağı ziyaret kapsamında, iki ülke hükümetlerinin eşgüdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi'nin açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Turancı Jobbik Partisi lideri Vona ile görüşebilir

Erdoğan, Budapeşte’de mevkidaşı Orban’la birlikte Tuna Nehri’ne bakan ve restorasyonu TİKA tarafından yapılan Gül Baba Türbesi’ni açacak. Gül Baba’nın hatırası ‘Türk-Macar dostluğunun bir simgesi’ olarak yorumlanıyor. Erdoğan’ın Budapeşte’de ‘Turancı’ olarak bilinen Jobbik Partisi lideri Gabor Vona ile de görüşebileceği ifade ediliyor.

"Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız."

Macar milliyetçiliğini savunan Jobbik Partisi lideri tarafından bundan dört yıl önce Türkiye'de ve Türkçe olarak söylenen bu cümleler Macaristan'da son dönemlerin en büyük seçim kampanyası malzemesi olmuştu. 4 yıl önceki toplantılardan birinde Gabor Vona yukarıdaki "meşhur" cümleleri söyleyerek ve katılımcılarla birlikte "bozkurt selamı" da vermişti.

"Jobbik lideri Gabor Vona, aslında Müslümanlığa geçti. Allah'a inanır oldu. Müslüman dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor ve Macaristan'ın yüzünü Batı'dan Doğu'ya çevirip Türkiye ile stratejik ortaklık kurmasını öneriyor."

iddiaları gündeme gelmişti.

İddialar ne kadar gerçekçi?

Milliyetçi Jobbik Partisi Türkiye ile ve Türk ulusu ile sıkı ilişkileri olduğunu hiç saklamadı. Türk milliyetçileri gibi "Turancı" bir parti olan ve yine Hunları, Türklerle birlikte ortak ata olarak gören Gabor Vona çok kez Türkiye'ye gitti ve hem hükümet çevreleriyle ve hem de ideolojik olarak çok yakın olduğu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çevreleriyle toplantı ve görüşmeler yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 12:40