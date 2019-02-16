Erdoğan Macron'a: Daha yenisin tarih öğren

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tarihlerini hatırlattı. “Bizim tarihimizde soykırım yoktur." Diyen Erdoğan, Macron’a Fransız tarihini hatırlatarak cevap verdiğini belirterek “Daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sözde Ermeni soykırımı bahanesiyle Türkiye'ye saldırıda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı Başkan Erdoğan'ın tokat niteliğindeki cevabını gösteren görselleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

İşte Fransaya geçmişini hatırlatan görseller

1793-1796 Batı Fransa ve Amerikalı tarihçiye göre Fransız devriminin akabinde yaklaşık 600 Katoliği katlederek Fransa modern tarihin ilk soykırımını yaptı. 1830 Cezayir. Fransız orduları Cezayir'i işgale ve halkına zulmetmeye başladı. 1839 Gabar, bir sömürge merkezi kurarak, köle ticaret merkezi haline getirdiler. 1840 Senegal, işgal sonrası büyük bir hristiyanlaştırma çalışması başladı.

Vietnamlılar Fransızlar tarafından katledildi. 1881-1884 çok sayıda insan katledilmiştir. Yerli kanunu adı verilen zulüm kanunları uygulamaya geçirilmiştir. 1881 Tunus. Fransızların yönetimine geçen Tunus'ta işgale direnenler katledildi, halk Fransızca eğitim öğretime başlatıldı. Fransızlar İslamın izlerini silmek için İslami eğitimini yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım.

1916 Kamerun, müslümanlara baskı uyguladılar. Cibuti'de ayaklanmayı insanlık dışı uygulamayla bastırdılar. Ayrıca müslümanların dinlerini öğrenmelerini öğrendiler. 1945 yeniden Cezayir. Bağımsızlık yanlısı 45 bin Cezayirliyi kadın, yaşlı, çocuk demeden katlettiler, 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. 1961 Paris. 17 Ekim 1961'de Fransız polisi ülkelerinin Fransız koloni yönetiminden bağımsızlığı talep eden silahsız Cezayirlilerin ölümüne sebep oldu. Ruanda, 800 bin Tutsi'nin ölümüyle sonuçlanan soykırımı.

Fransa soykırım yapmıştır, soykırımcılara askeri eğitim, silah ve destek sağlamıştır. Macron bir defa sen bu işi hallet. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Ermeni soykırım yapıldı ifadesini dikkatli kullan. Önce bu işin tarihini öğren. Şu anda ülkemizde bizim 100 bin civarında vatandaş, vatandaş olmayan Ermeni var. Şu anda bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü.

Kaynak: Ajanslar



.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 10:17