Erdoğan: Malezya ile birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürüteceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulacağını ve iki ülkenin birlikte aşı geliştirme konusunda çalışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ikili ilişkileri "stratejik ortaklıktan" "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldıklarını belirterek iki ülke arasında birçok konuda dayanışmanın artacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı, Malezya ile birlikte aşı geliştirme konusunda müşterek çalışmalar yürüteceklerini de açıkladı.

'İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün yaptığımız görüşmelerde ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Her geçen gün daha da derinleşen iş birliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha teyit ettik. Sayın Başbakanın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur.

konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor.

'BİRÇOK KONUDA DAYANIŞMAMIZI ARTIRACAĞIZ'

Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncellemeyle hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına kavuşacağız.

Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık.

Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. "