Erdoğan Mandela'nın ailesini kabul etti

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BRICS Zirvesi davetlisi olarak Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti sırasında, Mandela’nın torunu Nkosi Mandela’yı ve annesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslüman toplumunun kanaat önderleri ile bir araya geldi.

2016’da Müslüman olan Şef Mandela, Erdoğan’ın Filistin’den Keşmir’e, Suriye’den Arakan’a dek mazlumlara sahip çıkışını övdü. Güney Afrika'da Müslüman kanaat önderleriyle buluşan Erdoğan, Güney Afrikalıların efsanevi lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ile de bir süre sohbet etti.

Erdoğan konuşmasını, "Nkosi sikelel'i Afrika" (Allah Afrika'yı korusun) ifadesiyle sonlandırdı.