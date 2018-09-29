Erdoğan-Merkel çalışma kahvaltısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya temaslarının üçüncü gününde Başbakan Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma kahvaltısı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak “CAN" ile Almanya'nın Köln kentine hareket etti.

Kahvaltıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya yaptığı 3 günlük "devlet ziyaretinin" son gününde Başbakanlık'ta Merkel ile çalışma kahvaltısında görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir süre balkonda sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak “CAN" ile Köln kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Köln'de polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Kaynak: NTV