Erdoğan-Merkel görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi saat 12.40'ta başladı.

Almanya ziyaretinde Başbakan Merkel ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Vize serbestisi için kalan 6 maddeyi en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, ''24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform Eylem Grubu’muz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz.

Vize serbestisinin sağlanması ve Gümrük Birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmadan ilerletilmesini diliyoruz. Avrupa’nın lider devletlerinden Almanya’nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık."

''İlişkilerin daha da güçlenmesinden yanayız.''

''Katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem AB'nin yararına olacaktır.''

''Ülkemiz ekonomi alanında gelebilecek tehditleri bertaraf edebilecek güçtedir.''

''Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz.''

"Almanya'dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele beklentilerimizi ve bu yöndeki taleplerimizi etraflıca ele aldık."

''FETÖ ve PKK terör örgütünün binlerce mensubu Almanya'da bulunuyor.''

"Türkiye ve Almanya, mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakarlıklar ortaya koyarak bu süreci yumuşatmıştır."

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlenmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 16:10