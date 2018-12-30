Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye’deki gelişmeler, Avrupa’ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları konuşulduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye’deki gelişmeler, Avrupa’ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları konuşulduğu aktarıldı.