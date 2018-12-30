Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye’deki gelişmeler, Avrupa’ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları konuşulduğu aktarıldı.

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