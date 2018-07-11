Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareket etti.

Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya gitti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.30'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Brüksel'e gitti.

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