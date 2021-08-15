Erdoğan: Pakistan'a hayati görevler düşüyor
İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a da hayati görevler düşüyor" dedi.
Dış Politika 15.08.2021, 15:00 15.08.2021, 15:18
"Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz." ifadesini kullandı.
AA
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