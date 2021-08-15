Erdoğan: Pakistan'a hayati görevler düşüyor

"Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz." ifadesini kullandı.

AA