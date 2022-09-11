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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le sel felaketini ve yardım faaliyetlerini konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Dış Politika 11.09.2022, 16:36
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le sel felaketini ve yardım faaliyetlerini konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

Erdoğan, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

#recep tayyip erdoğan #Şahbaz Şerif
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