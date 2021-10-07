Erdoğan-Putin arasında telefon görüşmesi
Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.
Dış Politika 07.10.2021, 11:25 07.10.2021, 11:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.
AA
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