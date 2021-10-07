banner39

Erdoğan-Putin arasında telefon görüşmesi

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.

Dış Politika 07.10.2021, 11:25 07.10.2021, 11:31
Erdoğan-Putin arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.

AA

banner53
#Erdoğan #putin
Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?