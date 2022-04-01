Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizinde atılacak adımlar ve İstanbul'da gerçekleştirilen mutabakatın etkileri ele alınacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi 37'inci gününde devam ederken diplomasi trafiği de devam ediyor. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

DÜN ZELENKIY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ukrayna krizi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alınmış, görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenskiy zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yinelemişti. Zelenskiy'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirilmişti.