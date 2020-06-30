banner15

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek!

Türkiye, Rusya ve İran liderleri, yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki son durumu masaya yatıracak

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek!

 Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi. 

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner47

banner48