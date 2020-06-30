Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek!

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.
Türkiye, Rusya ve İran liderleri, yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki son durumu masaya yatıracak
Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.