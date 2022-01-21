Erdoğan: Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik) Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz."

Omicron vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.