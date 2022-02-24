Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası güvenlik zirvesini topluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplanacak. Gündem, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı.
Dış Politika 24.02.2022, 09:46
Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi'ni acil olarak topluyor.
Saat 11.00'deki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.
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