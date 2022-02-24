Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası güvenlik zirvesini topluyor

Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi'ni acil olarak topluyor.

Saat 11.00'deki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.