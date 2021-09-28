Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Putin-Erdoğan görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler ele alınacak.
Dış Politika 28.09.2021, 12:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.
AA
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