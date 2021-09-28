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Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Putin-Erdoğan görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Dış Politika 28.09.2021, 12:15
Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

AA

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#Erdoğan
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