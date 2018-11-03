Erdoğan ve Poroşenko basına kapalı görüştü

"Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında başladı.

Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na geçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında gerçekleşen oturumda, Türkiye heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

Öte yandan Mabeyn Köşkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayrakları göndere çekildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 17:53