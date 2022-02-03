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Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi 3 saat 10 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Marinskiy Sarayı'ndaki görüşmesi 3 saat 10 dakika sürdü.

Dış Politika 03.02.2022, 17:57
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi 3 saat 10 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kaynak: AA
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#recep tayyip erdoğan #Vladimir Zelenskiy #Ukrayna
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