Erdoğan'dan Biden'a mesaj gönderdi!

Suriye krizinin 10. yıldönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bloomberg için bir makale kaleme aldı.

Erdoğan, "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır." dedi.

Öne çıkan başlıklar

Erdoğan'ın makalesinden öne çıkanlar şöyle;

"Gururla söylüyorum ki Türkiye’nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir."

"Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum."

"Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır."

"Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz."

"Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır."

Mepa News

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 17:04