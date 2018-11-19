"Ermeni tırlarına Türkiye'den çalışma izni verildiği" iddialarına Bakü'den cevap

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, "Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde Ermenistan vatandaşlarına çalışma vizesi verilmesi ve bu sayede Ermenistan kayıtlı tırların Trabzon limanından faydalanması söz konusu değildir" açıklaması yaptı