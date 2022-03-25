Fahrettin Altun: Avrupa'nın Türkiye'den öğreneceği çok şey var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun El Cezire'nin internet sitesi için "Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa’ya Neler Öğretebilir?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"Batı Ukrayna'yı Rusya'ya karşı stratejik satranç tahtası gibi görmemeli"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, evlerinden edilen yüz binleri hatırlatan Altun, krizin diplomatik yollardan çözümü için ortak çaba çağrısı yaptı.

“Batı, Rusya'ya karşı koymak için Ukrayna'yı sadece jeopolitik bir satranç tahtası gibi görme hatasına düşmemelidir. Uluslararası toplum, hem Ukraynalıların hem de bölgesel ve küresel ekonomik dinamiklerin korunabilmesi adına diplomasi yoluyla çatışmayı sona erdirmek için bir bütün olarak çaba sarf etmelidir."

"Avrupa, Ukraynalı mültecilere kucak açanları yalnız bırakmamalı"

Altun, Avrupa ülkelerine, uluslararası dayanışma ve yük paylaşımı çağrısı yaptı.

"Türkiye’nin gereken desteği alamadan tek başına başardıkları benzersizdir ve tüm ülkelerin aynı başarıyı yakalamasını beklemek beyhude olacaktır. Uluslararası toplum geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamamalı ve Ukrayna’nın çatışmadan kaçan çok sayıda mülteciye kucak açan komşularını Türkiye’ye yaptığı gibi yalnız bırakmamalıdır.”

Avrupa'ya ayrımcılık uyarısı: Görünüşlerine göre kabul ediyorlar

Altun'un gündeminde Avrupa'nın mültecilere yönelik ayrımcı politikaları da vardı.

Savaştan kaçanların bazı ülkeler tarafından dış görünüşlerine göre değerlendirildiğini hatırlattı.

“Bugün ne yazık ki bazı Avrupa ülkeleri bu hataya düşmekte ve Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecileri dış görünüşlerine göre kabul etmektedir. Mülteci politikasının, Ukrayna'daki gibi büyük çaplı bir askeri çatışmanın mağdurları ile kültürel yakınlık üzerine inşa edilmesi doğru değildir.”

"Avrupa'nın göçmenler konusunda Türkiye'den öğreneceği şeyler var"

Altun, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikasını da anlattı. Avrupa'nın göçmenler konusunda Türkiye'den öğreneceği şeyler bulunduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’deki yönetim, Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarının aksine aşırı sağ popülizmin ve mülteci karşıtı siyasi aktivizmin ülkede yükselmesine izin vermemiştir. Nereden olurlarsa olsunlar, mülteciler Türkiye’de kendilerine sığınacak bir liman bulmuşlardır.”