Fahrettin Altun'un yeni kitabı ABD'de yayımlandı

'Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye'...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kaleme aldığı kitap; Taha Dağlı, Bora Bayraktar ve Sernur Yassıkaya'nın birlikte yaptığı 'Sınır Ötesi' programında ele alındı.

İngilizce olarak yayımlanan kitabın doğrudan muhataplarına ulaştığı belirtildi.

"Kitap, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı güç olduğunu tane tane anlatıyor"

Gazeteci yazar Taha Dağlı kitapla ilgili şunları söyledi:

"Bu kitap, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı güç olduğunu tane tane anlatıyor. Hem de tam muhataplarına, Whashington'da, Londra'da satışa sunulması itibarıyla o anlamda da değerli. Dış politikada siyasal iletişim araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığının en önemli göstergesi."

"Türkiye'nin neler yaptığını anlatan kıymetli bir eser"

Programda, kitabın Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatmak için mihenk taşı olduğu ifade edildi.

TRT Haber Dış Politika Danışmanı Dr. Bora Bayraktar ise kitapla ilgili yorumunu şu sözlerle anlattı:

"Amerika'da bir think tank kuruluşunda çalışıyorsunuz ya da bir gazetede çalışıyorsunuz. Türkiye ile ilgili acaba ne oluyor bir araştırma yaptığınız zaman kaynağa ulaşmak zor alabilir. Bir profesör yazıyor bunu aynı zamanda Türkiye'nin iletişim başkanı olan, acaba Türkiye ne diyor, Türkiye'nin yaptığı nedir diye kaynak olarak aradığında bulabileceği ve başvurabileceği bir eser olması açısından kıymetli."

"Türkiye'nin tanımlanması açısından önemli bir kaynak"

Türkiye'yi tanımlarken kullanılan "istikrar sağlayıcı" güç ifadesinin önemine vurgu yapan Dağlı şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'yi nasıl tanımlayacağız biz konuşurken, yazılarımızda, yayımlarımızda, haberlerimizde; küresel güç müdür, bölgesel güç müdür? Büyük aktör ama ne kadar büyük aktör noktasında çok net cevap veriyor aslında istikrarlaştırıcı güç, güven veren ve istikrarlaştırıcı bir güç."

"Türkiye, herkesten önce tepki verip çözüm üretti"

Kitapta, salgınla mücadeleye ilişkin yapılanlar da yer aldı.

"Kaotik dünyanın tehditlerini biz herkesten önce yaşadık" diye Bayraktar Türkiye'nin bunların hepsine herkesten önce tepki verip çözüm ürettiğini ve bunların hepsinin kitapta yer aldığını söyledi.