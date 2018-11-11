"FETÖ ve PKK mücadelesi Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereği"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız Le Figaro için bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede, "AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor. Ortadoğu'da demokratik iradeleri destekliyoruz" vurgusu yaptı.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Fransa'da bulunan Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesine yazdığı makalede, "Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komşularımıza gösterdiğimiz bu saygının ve aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net