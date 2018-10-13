Filistin'deki saldırı şiddetle kınandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildiGüncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:15
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildiGüncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:15