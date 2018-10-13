Filistin'deki saldırı şiddetle kınandı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki saldırı şiddetle kınandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildi

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:15
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